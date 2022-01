Volendam su Kasius al Bologna:”Una batosta per noi ma un grande passo per lui”

“Una batosta per noi ma un grande passo per lui” così il Volendam annuncia il passaggio del difensore olandese Denso Kasius, al Bologna Fc. Il terzino destro classe 2002, è già stata nella sede della società rossoblu e sarà immediatamente a disposizione di Mihajlović. Anche lo stesso calciatore commenta il suo passaggio al Bologna sul suo profilo Instagram personale: “Davvero felice di aver firmato per questo bellissimo club”.

FOTO: Profilo Instagram Kasius