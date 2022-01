Ufficiale, Kasius al Bologna

Il Bologna Fc 1909 ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale “di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Utrecht il diritto alle prestazioni sportive del difensore Denso Kasius. Quinto calciatore dei Paesi Bassi della storia del Bologna, Kasius è un laterale di piede destro classe 2002 reduce da tre stagioni in Eerste Divisie (la seconda serie olandese), nelle quali si è messo in luce benché giovanissimo per impostazione fisica, corsa, capacità di cross, presenza costante nelle trame offensive e feeling col gol. Dopo avere assaggiato il calcio dei professionisti con la squadra minore dell’Utrecht è passato un anno fa in prestito al Volendam, formazione della piccola e omonima località costiera poco distante da Amsterdam. Si sta distinguendo – ancora 19enne – come prospetto fra i più interessanti del suo ruolo. Nell’attuale campionato, con la squadra in testa alla classifica, è sceso in campo da titolare in tutte le 21 giornate realizzando già 5 reti, fra cui lo spettacolare gol di destro al volo per la vittoria sul Nac Breda e la botta dalla distanza per il 4-4 in pieno recupero contro i giovani dell’Ajax. Dal gennaio 2022 passa in rossoblù a titolo definitivo”.

FOTO: Twitter Bologna