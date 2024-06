Ufficiale: Karl Hein rinnova con l’Arsenal

Karl Hein ha rinnovato il proprio contratto con l’Arsenal. Lo ha annunciato la stessa società con una nota sul proprio sito:

“Siamo lieti di confermare che Karl Hein ha firmato un nuovo contratto con il club. Il nazionale estone si è unito a noi nel 2018 dal club della sua città natale, il Nõmme United, dove ha debuttato all’età di 16 anni. Karl ha iniziato la sua carriera all’Arsenal come studente ed è diventato professionista l’anno successivo. Durante la stagione 2020/21, ha fatto parte della rosa della nostra prima squadra per la prima volta in una partita di Europa League.”

Foto: instagram Arsenal