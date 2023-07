Il Newcastle ha annunciato un doppio rinnovo. Si tratta di Loris Karius e Paul Dummett, che rinnovano entrambi il proprio contratto per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2024.

Questo il tweet del club:

🤝 We are delighted to announce that Loris Karius and Paul Dummett have agreed to extend their contracts until 2024!

⚫️⚪️ pic.twitter.com/158s3BKE6O

— Newcastle United FC (@NUFC) July 9, 2023