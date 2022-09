Ufficiale: Karamoh dal Parma al Torino

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Parma Calcio 1913 – a titolo definitivo, con un contratto di un anno e opzione per le due successive stagioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yann Karamoh.

Karamoh è nato l’8 luglio 1998 ad Abidjan, in Costa d’Avorio. Cresciuto calcisticamente nel RC France e poi nel Caen, con quest’ultima squadra ha esordito nel massimo campionato francese nella stagione 2016/17. L’anno successivo ha vissuto la sua prima esperienza italiana con la maglia dell’Inter, con cui ha debuttato in serie A il 24 settembre 2017. Nel 2018 è tornato in Ligue 1, questa volta con il Bordeaux, dove ha maturato esperienze anche in Europa League. Nel 2019 è stato prelevato dal Parma, con cui ha disputato complessivamente 41 partite in due stagioni. Nel 2021 il trasferimento in prestito al Karagümrük, formazione della massima serie Turca: per lui 32 presenze e 4 gol. Con la Francia ha giocato e segnato almeno un gol in tutte le selezioni giovanili della Nazionale.

Il Torino Football Club accoglie Karamoh con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!

Foto: sito Torino