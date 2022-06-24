Ufficiale: Karagumruk, rinforzo per Pirlo in difesa. Ecco Dresevic
24.06.2022 | 22:56
Ibrahim Dresevic è un nuovo giocatore del Karagumruk. Il difensore kosovaro ha lasciato l’Heerenveen per trasferirsi a titolo gratuito alla corte di Andrea Pirlo. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club turco.
📣 Karagümrük’e hoş geldin Ibrahim Drešević.
25 yaşındaki Kosovalı savunma oyuncusu Ibrahim Drešević’i kadromuza kattık. pic.twitter.com/W31nDaK292
— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) June 24, 2022
Foto: Instagram Karagümrük