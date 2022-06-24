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Ufficiale: Karagumruk, rinforzo per Pirlo in difesa. Ecco Dresevic

24.06.2022 | 22:56

Ibrahim Dresevic è un nuovo giocatore del Karagumruk. Il difensore kosovaro ha lasciato l’Heerenveen per trasferirsi a titolo gratuito alla corte di Andrea Pirlo. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club turco.

Foto: Instagram Karagümrük