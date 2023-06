Ufficiale: Kanté raggiunge Benzema al Al-Ittihad. Il comunicato

Ve ne avevamo parlato ieri, ed oggi il club arabo con un comunicato ufficiale ha annunciato l’ingaggio di N’Golo Kanté. Ecco l’annuncio: “Il club Al-Ittihad ha completato le procedure per la firma del giocatore francese N’Golo Kantè dal Chelsea, con un contratto per due stagioni e con la possibilità di rinnovare per un’ulteriore terza stagione. Kanté è considerato uno dei migliori giocatori del mondo e ha contribuito principalmente alla vittoria della Francia nella Coppa del Mondo 2018 in Russia. È considerato il secondo contratto per la squadra federale dopo il suo connazionale Karim Benzema”.

Foto: kante-twitter-chelsea-