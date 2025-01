Ufficiale: Kamate in prestito al Modena

Un nuovo rinforzo per il Modena in questa sessione invernale di calciomercato. Il club, infatti, ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Issiaka Kamate. A comunicarlo è stata la società stessa tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Il Modena comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Inter le prestazioni di Issiaka Kamate. Il giovane francese, nato il 2 agosto 2004 ad Aulnay-sous-Bois, ha scelto di indossare la maglia numero 93”.

FOTO: sito Modena