Ufficiale: Kamada lascia la Lazio e va al Crystal Palace

Ora è ufficiale, il Crystal Palace ha annunciato di aver acquistato Daichi Kamada. Il giapponese, che ha lasciato la Lazio dopo una sola stagione, ha firmato un contratto biennale.

Questo il comunicato: “Il 27enne centrocampista offensivo ha giocato ai massimi livelli sia per il club che per la nazionale, e si unisce al Palace dopo la scadenza del suo contratto con la Lazio, squadra di Serie A.

Kamada ritroverà al Palace l’allenatore Oliver Glasner, con il quale ha vinto la UEFA Europa League contro l’Eintracht Francoforte nel 2021/22, segnando cinque volte nel percorso verso la finale, prima di trasformare il suo rigore contro i Rangers a Siviglia .

Il centrocampista ha firmato ben 40 gol e 33 assist in sole 179 presenze a Francoforte e ha anche sollevato il trofeo della Coppa di Germania 2017/18. La carriera di Kamada è cominciata al Sagan Tosu ed è proseguita al Sint-Truiden, squadra belga della massima serie, dove ha messo a segno 25 gol in sole 36 partite. Originario di Iyo, Kamada ha segnato 7 gol in 33 partite con la nazionale maggiore.Kamada diventa così il secondo acquisto estivo del Palace dopo l’arrivo del nazionale marocchino Chadi Riad”.