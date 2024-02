Ufficiale: Kalifa Manneh al Foggia

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Kalifa Manneh che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024. Manneh, attaccante classe 1998 nato a Serrekunda (Gambia), cresce calcisticamente nelle giovanili del Catania. Nel 2017 approda tra i professionisti sempre con il Catania. Nel 2019/20 viene ceduto in prestito alla Carrarese. Nel 2021 fa il suo esordio in serie cadetta nelle fila del Perugia che, un anno dopo, lo gira in prestito al Taranto. Nel 2023 si lega all’Alessandria. Nella sua carriera ha totalizzato 1 presenza in serie B, 114 presenze, 7 gol e 10 assist in serie C, 3 presenze in Primavera 2 e 2 presenze con la maglia della nazionale del Gambia. Queste le prime parole del nuovo attaccante rossonero: “Foggia, rappresenta per me un punto di rilancio e un banco di prova importante per la mia carriera, darò il massimo per questi colori”.

