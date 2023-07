Ufficiale: Kacinari firma con la Triestina

Lo svincolato centrocampista sloveno Aaron Kacinari firma con la Triestina. Dopo una stagione al Venezia, il classe 2001 resta in riva all’Adriatico e firma un accordo triennale con il club alabardato, che gli permetterà di affrontare per la prima volta in carriera il campionato di Serie C. Il comunicato del club: “US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Aaron Kačinari. Il ventunenne sloveno si è legato al club con un contratto della durata di tre anni. In carriera Kačinari ha totalizzato 36 presenze, un gol e un assist tra prima e seconda divisione slovena. Nell’ultima stagione ha militato nella massima serie albanese con il KS Kastrioti, scendendo in campo in otto occasioni. Benvenuto a Trieste, Aaron”.