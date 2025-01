Ufficiale: Kaborè in prestito al Werder Brema dal Manchester City

Nuovo innesto per la squadra del Werder Brema che acquistato a titolo temporaneo il giocatore del Manchester City Kaborè. Questo il comunicato ufficiale:

“Poco dopo l’inizio degli allenamenti nel nuovo anno, il Werder Brema ha ingaggiato un nuovo giocatore. I Biancoverdi hanno prestato fino al termine della stagione il difensore Issa Kaboré dal Manchester City. Il 23enne è stato ceduto in prestito dai Citizens al Benfica Lisbona solo in estate e ora si trasferirà all’Osterdeich fino all’estate.

“Issa è un giocatore molto interessante che da giovane ha avuto modo di maturare esperienza in vari campionati internazionali. A causa dell’imminente trasferimento di Olivier Deman e dell’assenza di Felix Agu, abbiamo avuto l’opportunità a breve termine di prestare Issa fino alla fine della stagione. Si adatta al nostro profilo di requisiti perché può essere utilizzato in modo flessibile e può giocare su entrambe le fasce. Vogliamo garantire che tutte le posizioni continuino ad essere ricoperte due volte. Siamo molto contenti che il prestito sia andato a buon fine in così poco tempo”, spiega Peter Niemeyer, responsabile del calcio professionistico del Werder.

Anche l’allenatore del Werder Ole Werner non vede l’ora del suo nuovo acquisto: “Sono molto contento che le cose abbiano funzionato molto rapidamente e in breve tempo con Issa. Issa è tecnicamente ben allenato, fisicamente robusto e ha anche una buona velocità. Il suo acquisto ci apre ulteriori possibilità nel nostro gioco. Siamo convinti che possa integrarsi molto bene nella nostra squadra”.

Issa Kaboré riceve la maglia numero 29 al Werder (Foto: W.DE).

“Non vedo l’ora di iniziare il mio nuovo ruolo al Werder e in Bundesliga. Il Werder sta avendo una stagione molto buona finora. Vorrei fare la mia parte per costruire sulla buona prima parte della stagione e conoscere il club, i tifosi e la città”, ha detto Issa Kaboré.

Issa Kaboré ha imparato a giocare a calcio al Rahimo FC nel suo nativo Burkina Faso e si è trasferito al club belga KV Mechelen nel 2019. Il trasferimento al Manchester City è seguito nel 2021. Da allora si sono susseguiti vari prestiti. Tra gli altri, Olympique Marsiglia, Luton Town e più recentemente Benfica Lisbona. Il 40 volte giocatore della nazionale può vantare, tra le altre cose, 53 partite nella Ligue 1 francese, 28 volte nella Jupiler Pro League belga e finora ha collezionato 24 presenze in Premier League. È apparso anche in Champions League sei volte. Issa Kaboré indosserà il numero 29 all’SV Werder.”

Foto: Werder Brema Sito