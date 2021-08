Ufficiale: Kabak al Norwich in prestito

Ozan Kabak, difensore turco che ha giocato al Liverpool nell’ultimo semestre, vivrà una nuova esperienza in Premier League con la maglia del Norwich. I canarini lo hanno ufficializzato in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke 04 per la prossima stagione. Ecco l’annuncio:

📝 We're delighted to confirm the signing of defender Ozan Kabak on a season-long loan deal from Schalke! 🤩 🇹🇷 #WelcomeKabak 🇹🇷 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 30, 2021

Foto: Twitter Norwich