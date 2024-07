Ufficiale: Juventus, Vacca firma il suo primo contratto da professionista

La Juventus ha annunciato, tramite apposito comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, che il giovane Alessio Vacca, attaccante classe 2005, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club bianconero fino al 2026. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus: “Una giornata che Alessio Vacca ricorderà sicuramente per sempre: il calciatore classe 2005 ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista con scadenza fissata al prossimo 30 giugno 2026. Impegnato la scorsa stagione con l’Under 19 bianconera, Vacca si è messo in luce mettendo a segno 5 reti e 2 assist in 13 presenze nel campionato Primavera, mettendo in mostra quello che è tutto il suo talento. Alla Juventus dall’età di 14 anni, ora Vacca si lega al Club bianconero per ulteriori due stagioni. Complimenti, Alessio!”

Foto: sito ufficiale Juventus