Tutto confermato: Juventus, risoluzione consensuale con Pogba

Ora è ufficiale, Paul Pogba lascia la Juventus. Le due parti hanno raggiunto un accordo per la cessazione del contratto in seguito alla decisione del TAS di ridurre la squalifica per doping nei confronti di Pogba. Il centrocampista francese potrà tornare ad allenarsi nel gennaio 2025 e potrà tornare a giocare nel marzo 2025. Questo il comunicato: “Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale”.

foto: Instagram juventus