Ufficiale: Juventus, primo contratto da professionista per Filippo Grosso

Primo contratto da professionista con la Juventus per Filippo Grosso. Il giovane centrocampista, figlio dell’ex campione del mondo, militante nella formazione primavera del club bianconero è ufficialmente entrato nel mondo del calcio professionistico, come annunciato dalla stessa società piemontese con la seguente nota ufficiale, pubblicata sul proprio sito:

“Una bella notizia per Filippo Grosso, il centrocampista della Juventus Under 19: è infatti ufficiale la firma del suo contratto, il primo nel mondo del calcio professionistico. Filippo (figlio di Fabio, nostro allenatore dell’Under 19 dal 2014 al 2017) è un centrale con forte propensione offensiva, che unisce fisicità e corsa al talento. E’ bianconero praticamente da sempre, avendo svolto tutto il suo percorso di crescita nelle nostre giovanili. Ed è quindi una soddisfazione per tutti la firma di questo suo primo contratto: in bocca al lupo e complimenti!”.