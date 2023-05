Ufficiale: Juventus, Pinsoglio ha rinnovato fino al 2025

Carlo Pinsoglio ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Il terzo portiere bianconero ha prolungato fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato: “In un momento nel quale essere juventini assume un valore ancora più forte arriva la notizia del rinnovo di chi juventino lo è da sempre. Stiamo parlando di Carlo Pinsoglio che, infatti, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus e resterà legato ai nostri colori per altri due anni, fino al 2025. Colori, quelli bianconeri, che il nostro portiere ha sempre difeso e sostenuto da quando ha vestito per la prima volta la nostra maglia nel Settore Giovanile fino al suo ritorno a Torino ormai sei anni fa. Pinso incarna e ha sempre incarnato lo spirito Juve ed è bello sapere di poter continuare a contare sulla sua energia, sui suoi incitamenti e sul suo sorriso. E poi non dimentichiamoci del suo apporto tra i pali, in allenamento e in partita quando chiamato in causa. Carlo è una presenza fondamentale nello spogliatoio bianconero e siamo felici che continuerà a esserlo anche nel prossimo futuro. E allora questa volta, tutti insieme, siamo noi a caricarlo: Dai un po’ eh, Pinso!”.

Foto: Instagram Juventus