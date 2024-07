Ufficiale: Juventus Next Gen, rinnovano Poli e Guerra

La Juventus ha reso noto, tramite una nota ufficiale diffusa tramite i propri canali, di aver raggiunto gli accordi per i rinnovi di Simone Guerra, attaccante classe ’89, e di Fabrizio Poli, difensore sempre classe ’89, divenuti ormai due punti di riferimento della Juventus Next Gen. Ecco, di seguito, il comunicato del club bianconero: “Esperienza e classe. Due conferme coi fiocchi quelle che arrivano dal fronte Juventus Next Gen: sono infatti ufficiali i rinnovi di contratto fino al 30 giugno 2025 per il bomber Simone Guerra e per il capitano Fabrizio Poli”.

Foto: twitter Juventus