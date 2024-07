Ufficiale: Juventus Next Gen, ceduto Bonetti al Renate

La Juventus ha annunciato, mediante un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, di aver ceduto a titolo definitivo Andrea Bonetti al Renate. Di seguito l’annuncio del club bianconero: “La Juventus saluta definitivamente Andrea Bonetti. È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 2003 al Renate. Proseguirà sempre in Serie C, ma con il club lombardo, la carriera di Bonetti dopo i sei mesi in prestito al Taranto nella passata stagione prima del rientro anticipato – nella finestra invernale di mercato – in bianconero. Con la nostra maglia, ha totalizzato 100 presenze dall’Under 17 alla Next Gen, lasciando il segno indubbiamente nelle due stagioni nelle quali ha giocato stabilmente in Primavera. Annate nelle quali sono state 65 le partite disputate da Andrea, di cui 43 soltanto nella stagione 2021/2022 quando ha giocato, da titolare, anche la semifinale di Youth League a Nyon contro il Benfica. Ora è pronto per una nuova avventura e noi gli auguriamo il meglio!”

Foto: twitter Juventus