Ufficiale: Juventus Next Gen, arriva Filippo Scaglia dal Südtirol

La Juventus ha annunciato, tramite un comunicato diffuso direttamente sul proprio sito ufficiale, di aver raggiunto l’accordo circa il trasferimento di Filippo Scaglia, difensore classe ’92, dal Südtirol. Di seguito l’annuncio del club bianconero: “La Juventus Next Gen, per questa stagione e fino al 30 giugno 2026, potrà contare sulle prestazioni di Filippo Scaglia. È ufficiale, dunque, il suo passaggio in bianconero, dal Südtirol”.

Foto: twitter Juventus