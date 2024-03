Ufficiale: Juventus, il classe 2005 Savio rinnova fino al 2026. Il comunicato

Rinnovo di contratto in casa Juventus. E’ di poco fa il comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito, con cui annuncia il rinnovo dell’accordo in essere fino al 2026 per il terzino classe 2005 della Primavera Federico Savio. Di seguito la nota ufficiale: “Federico Savio ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026: il giovane terzino classe 2005, convocato anche dalla Juventus Next Gen nell’ultimo match casalingo contro la Lucchese, è uno dei tanti giovani talenti protagonisti con la Juventus Primavera guidata da mister Paolo Montero.”

Foto: Twitter F.C. Juventus