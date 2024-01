Dopo le visite mediche di ieri, la Juventus ha depositato il contratto di Francisco Barido, 15enne, classe 2008, che arriva dal settore giovanile del Boca Juniors. I genitori lo hanno accompagnato in Italia perché il trequartista è un classe 2008 e non ha ancora sedici anni, età minima per mettere nero su bianco un contratto da professionista.

Foto: logo Juventus