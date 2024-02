Ufficiale: Juventus, arriva Barido dal Boca Juniors. Il comunicato

Colpo di mercato nelle ultime ore da parte della Juventus. Secondo quanto comunicato dal club bianconero sul proprio sito, è ufficiale l’acquisto del trequartista Francisco Martin Barido dal Boca Juniors. L’argentino classe 2008ha firmato un contratto fino al 2026 e verrà per il momento aggregato alla squadra giovanile juventina in attesa del passaggio in prima squadra. Di seguito la nota ufficiale della Juventus:

“Francisco Martin Barido è un nuovo giocatore della Juventus. Il giovanissimo calciatore argentino ha firmato un contratto fino al 2026 con la società bianconera ed è già pronto a unirsi alla squadra giovanile. Giocatore classe 2008 cresciuto nel Boca Juniors, trequartista mancino che è già stato convocato dalla nazionale Under 15 del suo Paese e intenzionato a dare una mano sia nel presente che in una prospettiva di crescita alla Juventus.Benvenuto in bianconero!”

Foto: Twitter F.C Juventus