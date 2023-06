Ufficiale: Juve Stabia, terminato il rapporto con il ds Di Bari e il tecnico Novellino

La S.S. Juve Stabia solleva il DS Giuseppe Di Bari e il tecnico Walter Alfredo Novellino dall’incarico. Come si legge nel comunicato, “il rapporto contrattuale non proseguirà nella prossima stagione sportiva e terminerà il 30 giugno 2023. Il Presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella e l’intera dirigenza stabiese ringraziano il Direttore Sportivo e il tecnico per il lavoro svolto e per aver sempre abbinato alle qualità professionali uno stile esemplare. A Di Bari e Novellino le migliori fortune nel prosieguo della carriera”.

Fonte Foto: sito-juve-stabia