Ufficiale: Juve Stabia, il ds Lovisa rinnova fino al 2026

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica il prolungamento del contratto con il Direttore Sportivo Matteo Lovisa fino al 30 giugno 2026.

Lovisa, direttore sportivo giovane ma già di grande esperienza, dimostra grandi capacità e incarna la volontà di sviluppo del Nostro club e per questo proseguirà il suo cammino con i Nostri colori.

Queste le sue dichiarazioni:

“Sono contento per il prolungamento del contratto, arrivato in un momento chiave della stagione che ci vede lottare per un traguardo speciale. Dobbiamo proseguire il nostro cammino, un passo alla volta, per regalare una gioia infinita ai nostri tifosi. Voglio ringraziare il Presidente Andrea Langella, l’Amministratore Filippo Polcino e tutto il quadro dirigenziale per la fiducia dimostratami, il legame che si è venuto a creare con la piazza di Castellammare di Stabia mi spinge a fare sempre qualcosa in più”.

Foto: sito Juve Stabia