Ufficiale: Juve Stabia, dimissioni di Colucci

Leonardo Colucci si è dimesso dal ruolo di allenatore della prima squadra della Juve Stabia. Lascia il club al quinto posto nel Girone C di Serie C: trentatré punti ottenuti in ventitré gare. Ad annunciarlo è la squadra campana in un comunicato ufficiale: “La S.S. Juve Stabia comunica che il tecnico Leonardo Colucci ha presentato, in data odierna, le sue dimissioni da allenatore della prima squadra per motivi personali. Insieme al tecnico, ha rassegnato le dimissioni anche il collaboratore Giuseppe Montanaro. La società ringrazia il tecnico e il collaboratore per il lavoro svolto e augura le migliori fortune in campo professionale ed umano”.

Foto: sito ufficiale Juve Stabia