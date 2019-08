Ufficiale: Juve Stabia, c’è la firma del difensore Denis Tonucci

Con un comunicato sul proprio sito, la Juve Stabia ha ufficializzato l’acquisto del difensore Denis Tonucci. Questa la nota: “Rendiamo noto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Denis Tonucci, classe ’88. L’esperto difensore, nativo di Villa San Martino (PU), cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, ha vestito, in serie B, le maglie di Cesena F. C, Piacenza, Vicenza, Modena, Brescia, Bari e Foggia, totalizzando, in serie cadetta, oltre 200 presenze, con 10 reti all’attivo”.

Foto: Sito Juve Stabia