Ufficiale: Junichi Inamoto annuncia il ritiro

La leggenda del calcio giapponese Junichi Inamoto ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il 45enne, ha esordito da professionista nel 1997 al Gamba Osaka, per poi lasciare il segno per tutta la sua carriera in tutt’Europa. A credere in lui soprattutto i club inglesi, uno tra tutti l’Arsenal di Wenger, ma anche Fulham, West Bromwich e Cardiff. Il giapponese è stato di passaggio anche al Galatasaray, all’Eintracht Francoforte e al Rennes, prima di tornare in Giappone nel 2010 con il Kawasaki Frontale. L’ultima squadra con cui ha giocato è stata il Nankatsu SC, compagine resa celebre dallo storico anime Captain Tsubasa.

Foto: Instagram Junichi Inamoto