Ufficiale: Jungdal lascia in prestito la Cremonese per il Westerlo

Andreas Jungdal lascia l’Italia. Approda al Westerlo, squadra che milita in Prima Divisione in Belgio. Questo il comunicato ufficiale della Cremonese:

“U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a KVC Westerlo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andreas Jungdal a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Giunto all’ombra del Torrazzo nell’estate del 2023, il nazionale under 21 danese ha giocato 20 gare in grigiorosso mantenendo la porta inviolata in 10 occasioni.

Il club grigiorosso ringrazia Andreas per la professionalità mostrata sin qui e gli augura le migliori soddisfazioni personali per il prosieguo della stagione.”

Foto: Sito Cremonese