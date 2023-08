Ufficiale: Jungdal dal Milan alla Cremonese

La Cremonese ha comunicato di aver preso, a titolo definitivo, il portiere Andreas Jungdal dal Milan. Di seguito la nota del club lombardo: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da AC Milan le prestazioni sportive del calciatore Andreas Jungdal. Il calciatore sarà legato al club grigiorosso sino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. Nato a Singapore da genitori danesi, classe 2002, Jungdal è un portiere cresciuto nel settore giovanile del Skibet prima e del Vejle Boldklub successivamente. Passato al Milan nel luglio 2019, Andreas ha difeso la porta della formazione Primavera rossonera entrando anche a far parte della rosa della prima squadra. Nell’ultima stagione è stato trasferito in prestito agli austriaci del Rheindorf Altach dove ha giocato 6 partite nella massima serie. Punto fisso delle nazionali giovanili danesi, vanta presenze in Under 17, Under 18, Under 20 e Under 21. Il suo numero di maglia per la stagione 2023/24 è il 22. Benvenuto in grigiorosso, Andreas”.

Foto: sito Cremonese