Ufficiale: Julio Velázquez riparte dal Portogallo. È il nuovo allenatore del Maritimo

Julio Velázquez è il nuovo tecnico del Maritimo. Sarà quindi l’ex tecnico dell’Udinese il successore di Milton Mendes alla guida del club che al momento occupa l’ultimo posto nel campionato portoghese, e chiamato perciò a portare in salvo la suo nuova squadra. Per il mister spagnolo un contratto fino a giugno 2022. Si tratta della terza avventura in Portogallo, dopo quelle con Belenenses e Vitoria Setúbal. La presenza sulla panchina del Marítimo per il derby contro il Nacional per questioni burocratiche non è ancora assicurata, ma già oggi inizierà a dirigere la squadra.

Foto: AS