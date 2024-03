Ufficiale: Julian Schuster sarà l’allenatore del Friburgo nella prossima stagione

Il Friburgo ha scelto il successore di Christian Streich, che lascerà il club tedesco a fine stagione. La squadra rossonera, a partire dalla prossima annata, sarà guidata da Julian Schuster, che ne è stato anche il capitano da giocatore. Queste le sue prime dichiarazioni, rilasciate ai canali ufficiali della società:

“Per me allenare questa squadra è allo stesso tempo una questione di cuore e una sfida. Sono consapevole del compito e lo affronto con piena convinzione, ma anche con umiltà e rispetto. Unità, passione e legame con la città e la regione: questi sono i valori che per me caratterizzano la società. Non vedo l’ora di vivere e sviluppare questi valori insieme alla squadra, allo staff e ai tifosi. I miei ringraziamenti vanno ai responsabili per la loro fiducia, ma anche a Christian Streich e a tutti gli allenatori che mi hanno accompagnato fino a questo punto per la loro stretta e intensa collaborazione”.

Foto: Instagram Friburgo