Ufficiale: Julian Nagelsmann sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale il Bayern Monaco ha annunciato l’ingaggio di Julian Nagelsmann: “L’FC Bayern ha ingaggiato Julian Nagelsmann, 33 anni, come nuovo allenatore. Nato in Baviera, si trasferirà da RB Leipzig a Monaco all’inizio della prossima stagione il 1 ° luglio 2021 e l’accordo con i campioni del record tedeschi durerà cinque anni fino al 30 giugno 2026. In precedenza, l’FC Bayern aveva il desiderio di Hansi Flick e risolve l’attuale contratto dell’allenatore, originariamente valido fino al 30 giugno 2023, il 30 giugno 2021″.

