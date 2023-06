Ufficiale: Julian Justvan all’Hoffenheim

L’Hoffenheim annuncia sui propri canali l’acquisto di Julian Justvan. Il trequartista tedesco, classe 1998, lascia il Paderborn dopo un’ottima stagione, in cui ha messo a referto 7 reti e 10 assist, e firma un contratto fino al 30 giugno 2027. Per lui sarà l’esordio in massima serie. Nel comunicato le dichiarazioni del giocatore: “Dopo tre anni all’SC Paderborn, voglio davvero fare il passo in avanti in carriera e sono pronto ad affrontare questa grande sfida sportiva. Voglio affermarmi anche in Bundesliga e vedo condizioni ottimali qui all’Hoffenheim sotto molti aspetti per svilupparmi ulteriormente come calciatore”. Afferma il direttore del calcio professionistico del TSG, Alexander Rosen: “Julian si è fatto notare in seconda divisione all’SC Paderborn con ottime prestazioni. È molto veloce, tecnicamente forte e la percentuale di gol segnati, che è eccezionale per il suo ruolo, parla da sé. È un giocatore molto entusiasmante che può giocare su entrambi i lati come mancino e quindi porta qualcosa di davvero interessante alla squadra”.

Foto: Sito Hoffeneim