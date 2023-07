Ufficiale: Julián Delmás rafforza la difesa del Ferrol

Julián Delmás dal Malaga al Ferrol. Il terzino destro arriva per rinforzare una posizione in cui il tecnico Parralo aveva richiesto urgentemente un giocatore con esperienza e qualità. Il comunicato della società: “Il terzino destro Julián Javier Delmás Germán “Julián Delmás” (04-20-95, Zaragoza) si unisce a ranghi del Racing de Ferrol. Formatosi nelle giovanili del Real Zaragoza, il calciatore arriva all’A Malata dal Málaga CF, la squadra in cui ha giocato durante il ritorno del campionato la scorsa stagione. In precedenza, Delmás ha indossato anche la maglia del Cartagena e lo stesso Real Saragozza. Il giocatore aragonese ha esperienza nella seconda categoria nazionale, ora Hypermotion League, nella quale ha accumulato 150 partite e 6 gol”.

Foto: Twitter Ferrol