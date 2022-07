Ufficiale: Julian Alvarez è un nuovo giocatore del Manchester City

Julian Alvarez è un nuovo giocatore del Manchester City. Il suo trasferimento è stato annunciato il 31 gennaio alla fine della finestra di calciomercato invernale. Oggi è arrivata l’ufficialità. Il giocatore ex River Plate ha scelto la maglia numero 19. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social dei Citizens.

We are delighted to confirm the arrival of Julian Alvarez! 💙#ManCity pic.twitter.com/B9PiWVi3Pd

— Manchester City (@ManCity) July 8, 2022