Ufficiale: Julian Alvarez all’Atletico Madrid

Colpo in attacco dell’Atletico Madrid che ingaggia Julian Alvarez, attaccante argentino, pagato 75 milioni più 10 di bonus al Manchester City.

Questo il comunicato: “Atlético de Madrid e Manchester City hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Julián Alvarez, che firmerà per il nostro club fino al 2030. Il 24enne argentino, nazionale per il suo Paese, è un attaccante versatile, veloce, abile e con grandi qualità. capacità di relazionarsi con i colleghi. È anche capace di giocare come centrocampista”.

Foto: Instagram Atletico