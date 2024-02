Juan Miguel Jiménez López, conosciuto più semplicemente come Juanmi, abbandona l’Al-Riyadh e l’Arabia Saudita per ritornare in Spagna. Il giocatore, di proprietà del Betis Siviglia, però, è stato rigirato direttamente in prestito al Cadice fino al termine della stagione.

Foto: Twitter Betis Siviglia