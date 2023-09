Ufficiale: Juan Mata nuovo calciatore del Vissel Kobe

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’ex Manchester United Juan Mata ha scelto di trasferirsi in Giappone: lo spagnolo vestirà la maglia del Vissel Kobe, ex club di Iniesta. Queste le parole del calciatore: “Nuovi inizi! Grazie per l’incredibile benvenuto, Giappone! Sono qui! Sono sempre stato un grande ammiratore di questo paese e della sua cultura, e ora è il momento di godermelo qui a Kobe. Grato a tutti coloro che lo hanno reso possibile. Farò del mio meglio per provare a vincere un altro scudetto, siamo in corsa! Grazie al calcio per avermi permesso di vivere esperienze di vita così straordinarie“.

Foto: Instagram Mata