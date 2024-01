Ufficiale: Juan Mata lascia il Vissel Kobe

È finita l’avventura di Juan Mata in Giappone, al Vissel Kobe. Con un post pubblicato sui social, il club giapponese ha annunciato la separazione dallo spagnolo, a cui non è stato rinnovato il contratto. “Sono molto felice di aver fatto parte di un momento storico per il club, che ha vinto il campionato per la prima volta. Non dimenticherò mai quello che abbiamo fatto tutti insieme”.

Foto: twitter Kobe