Ufficiale: Jovane Cabral è un nuovo giocatore della Salernitana

Come comunicato pochi minuti fa con una nota del club granata, Jovane Cabral è un nuovo calciatore della Salernitana. L’esterno arriva in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’98 Jovane Cabral. Il calciatore indosserà la maglia numero 21“.

Foto: Instagram Salernitana