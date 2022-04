Ufficiale, José Luis Mendilibar non è più l’allenatore dell’Alaves

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Deportivo Alaves ha annunciato l’esonero dell’allenatore José Luis Mendilibar, arrivato a due giorni la sconfitta per quattro a uno maturata sabato contro l’Atletico Madrid. La formazione è infatti ultima in classifica, a sei punti dalla zona salvezza.

Questo il comunicato: “Il Deportivo Alavés e José Luis Mendilibar hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto dell’allenatore dello Zaldibar come allenatore della squadra dell’Albiazul. Mendilibar è arrivato sulla panchina di Mendizorrotza alla fine dello scorso dicembre, con l’obiettivo di recuperare il ritardo di una squadra già in zona retrocessione.