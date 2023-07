Ufficiale: José Fonte lascia il Lille

José Fonte lascia il Lille. Il portoghese, in scadenza di contratto, ha annunciato la notizia su Instagram. “Dopo cinque anni, il mio tempo da giocatore del Lille sta volgendo al termine. Ci sarebbe molto da dire, ma sarò breve e semplice. Posso dire con orgoglio che ti ho dato il meglio di me, fino all’ultimo secondo. Ho cercato di essere un’influenza positiva, un grande professionista, per spingere tutti nella stessa direzione… verso il successo. Insieme abbiamo raggiunto questo obiettivo”. Il difensore 39enne ha collezionato più di 150presenze col club.

Foto: Wikipedia