Ufficiale: Jordi Alba si ritira dalla Nazionale spagnola

Jordi Alba lascia la Nazionale spagnola. L’esterno mancino, classe 1989, ora in forza all’Inter Miami, ha detto stop con la Roja.

Questa la nota della federazione spagnola: “Il terzino saluta la Spagna dopo aver vinto la UEFA Nations League da capitano e aver vinto Euro 2012. Il destino gli aveva riservato un finale perfetto con la maglia della Nazionale: urlare campioni, campioni. La sua ultima immagine a difendere lo scudetto della Spagna, il 18 giugno allo stadio Feijenoord “De Kuip”, è già la storia del nostro calcio. Jordi Alba, con indosso la fascia di capitano, ha alzato il primo titolo della Società delle Nazioni della Spagna. UEFA per la Spagna, il secondo della sua carriera con la squadra di tutti per mettere un epilogo perfetto ad una carriera leggendaria con la Nazionale spagnola. L’11 ottobre 2011 ha giocato la sua prima partita con la Spagna ad Alicante. All’età di 22 anni, si è inserito in una squadra affermatasi nella vittoria dopo aver vinto un Campionato Europeo e una Coppa del Mondo, e presto è diventato un giocatore chiave nel raggiungimento di un nuovo successo, Euro 2012, in cui ha segnato uno dei quattro gol che sono serviti superare l’Italia in finale e conquistare il suo primo titolo con la Nazionale. Nei suoi 12 anni da nazionale ha giocato 92 partite nelle quali ha segnato 9 gol . Ha rappresentato la Spagna in tre Coppe del Mondo, tre Campionati Europei, le Olimpiadi di Londra e una Confederations Cup. A 34 anni, Jordi Alba mette fine a questa grande carriera internazionale. Dalla Real Federcalcio spagnola, eterna gratitudine per questo brillante percorso. Grazie, Jordie”.

@JordiAlba pone fin a una brillante carrera con la @SEFutbol Campeón de la Liga de las Naciones 2023 y de la Eurocopa 2012. veces internacional. Eres ́ ¡, ! https://t.co/EMQnCJhelC pic.twitter.com/LDITvQO0Gs — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 1, 2023

Foto: facebook Jordi Alba