Ufficiale: Jonas Martin è un nuovo calciatore del Brest

Nuova avventura per Jonas Martin: il centrocampista francese, svincolato dopo l’esperienza al Lille, ha firmato un contratto con il Brest fino al 2025. L’annuncio è stato dato dalla società stessa, ecco la nota: “Passato da Montpellier, Strasburgo, Rennes o Lille, il nativo di Besançon porterà al centrocampo del Brest tutta la sua esperienza nel suo stile combattivo e tecnico. Il suo volto e il suo profilo sono ben noti in Ligue 1, anche i numeri sono eloquenti, più di 300 partite con i professionisti (di cui 225 in L1), ha partecipato a 2 partite in Champions League, 8 in Europa League e 4 in l’Europa Conference League. Ha al suo attivo anche una Coppa Gambardella nel 2009 (con il Montpellier) e una Coppa di Lega nel 2019 (con lo Strasburgo)”.

Foto: Sito ufficiale Brest