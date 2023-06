Ufficiale: Joel Campbell torna in Costa Rica, all’Alajuelense

Uno dei calciatori più emblematici della storia del Costa Rica, Joel Campbell, è tornato a casa. Nei suoi 13 anni di “esilio” ha girato il mondo. Tra le tappe più rilevanti: Arsenal, Betis e Olympiacos. Una breve e sfortunata parentesi in Italia, con la maglia del Frosinone, 17 presenze e zero reti nel 2018/19. 30 anni, Campbell era reduce dall’esperienza in Messico, al Leon, da cui si era svincolato. Ora ha firmato per il Liga Deportiva Alajuelense.

Questo il comunicato della società sudamericana:

“A mezzogiorno di questo giovedì è stato ufficializzato l’annuncio: Joel Campbell è tornato in Costa Rica per indossare la maglia della Liga Deportiva Alajuelense. Il calciatore 30enne arriva alla LDA da León de México, dove la settimana precedente aveva chiuso la sua tappa nel calcio messicano proclamandosi campione della Concachampions 2023.

Joel, che si era già vestito di rossonero durante la permanenza nelle nostre leghe minori, torna laddove è cresciuto, e ha firmato per 3 anni con la “casa manuda” (giugno 2026).”

