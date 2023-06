Ufficiale: Jobe Bellingham, fratello di Jude, dal Birmingham al Sunderland

Si muove anche Jobe Bellingham. Il fratello minore di Jude, la nuova stella del Real Madrid appena trasferitasi dal Borussia Dortmund per 103 milioni, si accasa al Sunderland e lascia il Birmingham. Lo hanno annunciato quest’ultimi sui loro canali . Il comunicato: “Il 17enne centrocampista finalizzerà il trasferimento allo Stadium of Light al ritorno dal servizio internazionale con l’Under 18 dell’Inghilterra. Dopo aver fatto il suo debutto da senior nel gennaio 2022 all’età di 16 anni, Bellingham ha giocato regolarmente per i Blues per tutta la stagione 2022-23 e ha collezionato 22 presenze nello Sky Bet Championship”. Dopo aver accettato di trasferirsi al Wearside, ha dichiarato: “Sono felice di firmare per il Sunderland AFC e non vedo l’ora di iniziare. L’opportunità per i giovani giocatori di trasferirsi qui e progredire è chiara, quindi credo che questo sia il club perfetto per me per continuare il mio sviluppo. Sono grato a tutti al Birmingham City per il loro supporto negli ultimi 11 anni e auguro loro il meglio per il futuro, mentre inizio il prossimo capitolo della mia carriera allo Stadium of Light”.

Fonte Foto: Profilo Twitter Sunderland