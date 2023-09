Ufficiale: Joaquin Sosa dal Bologna alla Dinamo Zagabria

Joaquin Sosa è un nuovo calciatore della Dinamo Zagabria. Il calciatore lascia così – almeno per il momento – il Bologna e vola in Croazia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per il riscatto e il contro-riscatto in favore della società rossoblu. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto al GNK Dinamo Zagreb i diritti alle prestazioni sportive del difensore Joaquin Sosa a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con opzione per il riscatto e il contro-riscatto”.

Foto: Instagram Dinamo Zagabria