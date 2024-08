Ufficiale: Joao Neves è un nuovo giocatore del PSG. Ecco il comunicato ufficiale: “Il Paris Saint-Germain è molto lieto di annunciare la firma di João Neves. Il 19enne centrocampista ha firmato con il Club fino al 2029. Dopo aver iniziato a giocare a calcio nella sua città natale, Tavira, nel 2012, João Neves ha studiato all’SL Benfica dal 2016. Dopo aver attraversato tutte le categorie della formazione del club di Lisbona, ha firmato il suo primo contratto da professionista nel dicembre 2020 e ha vinto la Youth League nel 2022. Pochi mesi dopo, il 30 dicembre 2022, il promettente centrocampista esordirà con la prima squadra della sua società di formazione in occasione di una partita di campionato contro il Braga. Integrato nella rotazione della squadra dall’allenatore Roger Schmidt, parteciperà alla conquista del titolo di campione portoghese 2023 e scoprirà anche la Champions League a soli 18 anni, nel febbraio 2023. Il destro, che si distingue per la sua disinvoltura con la palla, chiude da titolare l’anno finanziario 2022-2023. Grande lavoratore, giocatore completo e versatile, ha segnato il suo primo gol a livello professionistico contro lo Sporting CP il 21 maggio 2023. Neves ha iniziato la stagione successiva con una vittoria contro l’FC Porto nella Supercoppa portoghese e si è affermato come un elemento essenziale delle Aquile. La sua fulminea ascesa continua a livello internazionale con la prima presenza nella nazionale portoghese nell’ottobre 2023 contro la Bosnia. Conta ora 9 presenze con la maglia della Seleção, di cui 2 durante Euro 2024 durante il quale i portoghesi raggiunsero i quarti di finale”.

Foto: instagram PSG