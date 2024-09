Ufficiale: Joao Costa vola in Arabia. È un nuovo calciatore dell’Al-Ettifaq

Joao Costa saluta la Roma e vola in Arabia Saudita: l’esterno brasiliano è un nuovo calciatore dell’Al-Ettifaq. Di seguito la nota: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Joao Costa all’Al-Ettifaq. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, l’attaccante brasiliano ha collezionato 5 presenze tra Serie A ed Europa League con la maglia della Roma. In bocca al lupo per il futuro, Joao!”

Foto: Instagram Ettifaq